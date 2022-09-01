男孩臨開學狂寫40日記　全家為女童辨入學禮

開學日是莘莘學子們期待已久的大日子，不過有人歡喜有人愁，有學生在臨開學前一天才想起做暑期日記，於是以「神速」1小時寫好40篇，但內容卻令人啼笑皆非；另有家長、老師為重返校園的學生留下難忘的開學儀式。

內媒周四（1日）報道，山東省一名男童生竟在小學開學前一天，僅用1小時便寫好40篇日記，效率驚為天人。不過內容卻全部與「打牌」有關，他每天幾乎不是跟祖父打牌，便是跟弟弟、祖母等人打，且最後都是自己獲勝。網民紛紛調侃，「原來是賭神，失敬失敬」、「時間太緊，（功課）保量不保質」；亦有人表示，「像極了我小時候開學前補作業時的樣子」。

四川省瀘州市一名升讀小一的女童，就得到全家總動員精心準備的入學禮。家人不但悉心將客廳布置成莊重的典禮場地，甚至連祝福致詞、「加冕」儀式及送贈禮物等環節亦做得似模似樣，逗得女童甚開心。眾多網民表示羨慕，指女孩「有這樣的家人一定很幸福」。另外在陝西省西安市高新區，一所小學為回校的學生舉行獨樹一幟的簽到儀式，學生們用手指按下彩色印泥，再印到畫紙上。可愛的小指紋最後組成一棵五彩繽紛、枝繁葉茂的班級「大樹」。