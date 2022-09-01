報告：華黑客曾網攻澳洲政府及台海風電場廠商

美國網絡保安公司Proofpoint周二（8月30日）發布報告，指一個總部設於中國的黑客組織，曾針對澳洲政府、媒體等以及在南海營運的能源公司開展網絡釣魚攻擊，甚至針對台灣海峽的離岸風力發電場。報告指，此舉旨在擴大中國在南海區域的地緣影響力。中方否認報告內容。

涉事黑客組織名為「紅龍」（Red Ladon，又名TA423），Proofpoint自去年3月開始，發現針對澳洲及馬來西亞的持續網攻行為。黑客透過電郵發送惡意檔案或釣魚網址，網攻澳洲聯邦或地方政府機構、新聞媒體以及在南海營運的能源探勘公司、負責風力發電機維護的公司等，且持續至今。

報告提到，該黑客組織今年2月至4月，曾網攻台灣雲林離岸風電場一間歐洲設備供應商。該風電場計劃前年展開，原定今年完工，卻因施工延誤導致部分合作廠商終止合約，計劃受阻，至今年4月才恢復，據指與網攻時間脗合。中國外交部發言人趙立堅周三（8月3日）回應指，Proofpoint毫無專業性與可信度，是美國政府的白手套，頻繁散布有關中國黑客的虛假訊息。