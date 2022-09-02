百日行動抓獲2.76萬名疑犯　打掉39個涉惡組織

河北省唐山市燒烤店打人案發生後，當地黑惡問題持續受關注。內媒周四（1日）報道，公安部部署開展夏季治安打擊整治「百日行動」以來，河北打掉2個涉黑組織和39個涉惡組織，其中抓獲415名疑犯，破獲364宗違法犯罪案件。

河北省公安廳新聞中心周四通報該省推進百日行動的工作進展，全省公安機關共破獲2.7萬宗刑事案件，抓獲2.76萬名各類違法犯罪疑犯，在全省範圍內迅速形成高壓震懾態勢。按照公安部統一部署，該省組織對人民群眾反映強烈、社會影響惡劣的黑惡痞、盜搶騙案件發起集群戰役，共打掉838個犯罪團夥，抓獲1.6萬名涉案人員，收繳3.67公斤毒品，凍結逾8.76億元（人民幣，下同，約10億港元）涉案資金。

該省同時加強危險物品動態管控，堵塞管理漏洞，消除安全隱患，共收繳361支各類槍枝及120.5公斤爆炸物品。省公安廳近日又根據舉報，破獲一宗重大組織賣淫案，打掉一個以劉某某等人為骨幹的組織賣淫犯罪集團。公安機關至今抓獲77名疑犯，查明違法所得4,700餘萬元（約5,350萬港元），扣押並凍結資金906萬元（約1,030萬港元），扣押收繳涉案手機、電腦等106部設備。