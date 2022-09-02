內地昨增1885宗本土新冠　哈爾濱多區嚴限出行

國家衞健委周五（9月2日）通報，內地前一日新增1,885宗本土新冠病例，包括318宗確診和1,567宗無症狀感染。本土新症地區分布以西藏621宗最多；四川省則新增205宗。成都市疾控中心周四（9月1日）表示，上月12日以來，當地已有超過20條疫情傳入鏈條，累計報告病例超過900宗。黑龍江省多218宗本土新症，哈爾濱7區周五凌晨零時起嚴限人員出行，區內麻雀館、劇院、博物館及洗浴場所等密閉場所暫停營業。

四川周四新增本土病例分別為128宗確診和77宗無症狀感染，其中成都各佔103和47宗。該市衞健委主任楊小廣在周四舉行的疫情記者會上表示，在眾多疫情傳播鏈中，最嚴重是與成都環球中心水世界相關的群聚疫情。除實施全員核酸檢測和靜態管理外，當地又宣布大部分企業居家辦公，巴士、地鐵以及列車服務調整。

西藏周四本土確診和無症狀感染各增46和575宗，其中日喀則市各多8和160宗，患者均在隔離管控中發現。遼寧省新增119宗本土病例，包括5宗確診和114宗無症狀感染，其中大連市佔115宗，患者活動軌迹涉及商場、地鐵和市場。青海省新增本土確診和無症狀感染各有5和125宗，當地上月以來本輪疫情累計報告1,322人感染，其中玉樹藏族自治州佔383宗。玉樹州首個方艙醫院周三（8月31日）晚上10時在囊謙縣香達鎮正式投入使用，目前提供251張床位。