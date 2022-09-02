軒嵐諾靠近吹倒棚架大樹　台發布歷來最遲海警

隨着強颱風軒嵐諾靠近，台灣氣象局周五（2日）上午8時30分發出海上颱風警報，除了是今年首次，也刷新有紀錄以來最遲發布海警的紀錄。雖然軒嵐諾強度減弱，但其暴風圈有擴大之勢，台氣象局不排除發布陸上颱風警報。大陸中央氣象台預計，軒嵐諾將在台灣以東海面停滯或回旋，周六（3日）起轉向偏北方移動，晚上移入東海並逐漸靠近浙江東北部沿海，下周日（4日）傍晚移向朝鮮半島南部至日本本州一帶沿海。

據台氣象局觀測，周五上午8時軒嵐諾中心位於北緯21.5度、東經125.4度，即鵝鑾鼻東面約470公里，以每小時6轉11公里速度，向西北偏北移動，近中心最大風速約每小時173公里，相當於15級風，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑100公里。受軒嵐諾外圍環流影響，台氣象局針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布豪大雨特報。據風力預測，台東蘭嶼、綠島、恆春半島、澎湖可能達到放颱風假標準，至於是否停工停課，仍由各縣市政府自行決定。

基隆市中山區一處建築地盤，周五凌晨有部分棚架遭強風吹倒。由於棚架掉落位置在地盤範圍內，事發時現場無人值守，因此未造成傷亡。警方於凌晨4時許接報趕到現場，立即拉起封鎖線。到上午7時許廠商到場清理後，交通恢復正常。在台中市，周四有路邊樹疑因根部早已遭侵蝕，不堪強風被吹至連根拔起。其後經市民通報，建設局已派員處理。