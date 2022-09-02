內地多部門推進健康碼互通互認　便利出行

國家衞健委周五（2日）表示，考慮到各地為高效統籌新冠疫情防控和經濟社會發展，需要以快制快、因時因勢及時調整疫情防控措施，國家衞健委正會同相關部門不斷完善健康碼管理，推進健康碼互通互認，在支撐疫情防控的同時，最大程度便利大家正常通行。

國家衞健委在記者會上，介紹內地十八大以來衞生健康信息化工作的進展與成效。國家衞健委規劃司司長毛群安表示，新冠疫情發生以來，國家衞健委從多個方面推進大數據支撐疫情防控。在國務院聯防聯控機制統籌下，國家衞健委與相關部門建立完善的跨部門大數據共享機制，並依託國家疫情防控管理平台等數據樞紐實現跨部門數據應用。

為規範健康碼管理，國務院聯防聯控機制綜合組印發了關於健康碼的管理辦法，推動實現健康碼相關核心基礎數據統一共享，已實現全國一省一碼，賦碼數據全國共享，便利群眾安全有序出行，助力復工達產。毛群安另指出，疫情期間「互聯網+醫療健康」發揮了突破時空限制、免接觸的優勢，為保障患者特殊時期就醫需求，降低患者感染風險方面發揮了重要作用。