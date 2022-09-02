前湖北省委書記應勇　任最高檢副檢察長

十三屆全國人大常委會第三十六次會議，周五（2日）上午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，免去張春生的國家監察委員會委員職務；任命前湖北省委書記應勇為最高人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員。

現年64歲的應勇是浙江仙居人，早年在浙江省擔任官職，曾任浙江省紀委副書記、省監察廳廳長、浙江省高級人民法院院長、黨組書記等職務。他於2007年11月調往上海工作，曾任上海市委副書記、市長、市政府黨組書記等職務，2020年2月再調任湖北省委書記，其後任湖北省人大常委會主任和十三屆全國人大憲法和法律委員會副主任委員。張春生則於上月3日，獲任命為民政部副部長。

會上亦決定免去肖亞慶的工業和信息化部部長職務，任命金壯龍為工業和信息化部部長；免去黃明的應急管理部部長職務，任命王祥喜為應急管理部部長。肖亞慶早前因涉嫌違紀違法受查，接替他的金壯龍此前任中央軍民融合辦常務副主任，今年7月起任工業和信息化部黨組書記。黃明則於上周增補為社會和法制委員會副主任，接替他的王祥喜早前已獲任應急管理部黨委書記，國務院安全生產委員會副主任，兼任國務院安委會辦公室主任。