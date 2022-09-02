設局逼求職者當人頭帳戶　詐騙集團17人落網

台灣高雄警方破獲2個詐騙集團聯合洗錢基地，詐騙集團將得手資金利用人頭帳轉出，牟取上億元新台幣不法利益。有為詐騙集團提供人頭帳戶的被害人不但遭禁錮，更被迫簽署器官捐贈同意書，最後因跳樓逃生才令案件曝光。警方近日根據線索逮捕王男、劉男共17人，全案依詐騙、洗錢、妨害自由、組織犯罪等罪移送法辦。

刑事警察局南部打擊犯罪中心指出，該詐騙集團曾承租獨立屋作為洗錢基地，並在Facebook等社交網發招聘廣告，要求應徵者帶備銀行存摺、提款卡等物品，見面後以威逼利誘方式控制並拘禁他們，並利用其名下銀行金融帳戶作為匯錢工具。如對方不就範，詐騙集團即毆打施暴，並強迫簽器官捐贈同意書、欠款本票等。

有被害人因不堪暴力對待，從被拘禁的獨立屋2樓跳下逃出報案。刑事局南部打擊犯罪中心其後鎖定詐騙集團據點，於7月12日逮捕王男等8人。警方其後再查出同集團另一組人以「假投資」方式，透過手機通訊軟件吸引被害人投資，先以小額獲利作餌，等被害人匯入大筆金錢投資後才中斷聯絡。專案小組上月兵分多路前往桃園、台中、台南、新竹等地，一舉破獲該詐騙集團的洗錢基地，再逮捕劉男等9人。