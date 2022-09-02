開國少將楊永松離世　授勳將帥僅4人健在

中共開國少將、前北京軍區工程兵政委楊永松，周四（1日）中午在北京病逝，享年103歲。連同楊永松在內，1955年首批授勳的開國少將已全部離世。目前健在的開國將軍僅存4人，平均年齡均在百歲以上。

楊永松於1919年出生，廣東大埔人，1930年加入中國共產主義青年團，次年參加中國工農紅軍，1936年入黨。抗日戰爭時期，楊永松任八路軍115師343旅685團政治處技術書記、師直政處教育幹事、師政治部秘書、師直政處教育股長、特務團政治處主任、師政治部秘書長、教導2旅5團政治處主任。他曾參加著名的平型關戰役、忻口會戰，國共內戰時期曾任東北民主聯軍政治部副秘書長、第四野戰軍戰車師政委。

中共建政後，楊永松歷任華北軍區裝甲兵政治部主任，北京軍區工程兵副政委、政委。他於1955年獲頒授少將軍銜，曾獲三級八一勳章、二級獨立自由勳章、二級解放勳章、一級紅星功勳榮譽章。自1955年至1965年間，內地共授予或晉升10名元帥、10名解放軍大將、57名上將、177名中將和1,360名少將；一般統稱為「開國將帥」。目前開國將帥群體中，元帥、大將、上將、中將均已離世，健在的開國少將中1人於1961年受勳，其餘3人於1964年受勳。