大陸無人機闖金門　投放「榨蛋」慰問

台灣陸軍金門防衞指揮部周五（2日）表示，守軍當天巡查貴山海灘附近時，發現由垃圾袋包裹的食品，疑似由不明無人機投擲。微博同日流傳影片顯示有人操作無人機，向金門烈嶼投放由茶葉蛋與榨菜組成的「榨蛋」（炸彈諧音）。

微博網民「泉州機長」上傳影片，他駕車前往福建省廈門市海邊，在無人機安裝空投裝置，並把茶葉蛋及榨菜放入膠樽，稱「這是我們大陸最珍貴的食物，平時自己都捨不得吃…各位台灣同胞，這是我們最真誠的禮品哈哈」。膠樽同時有一封信紙，內容充滿自嘲的語氣，它寫道：「台灣同胞們，你們好，一線執勤辛苦了，大陸的生活條件比較差，吃不起茶葉蛋和榨菜，但是我們把最好的、吃不起的榨菜茶葉蛋送給你們，慰問前線守軍，兩岸人民永遠是一家。」

有台灣網民指，無人機起飛地點是廈門市黃厝海灘，與貴山海灘直線距離約7公里。茶葉蛋與榨菜被指嘲諷2011年「茶葉蛋事件」與2019年「涪陵榨菜」，當時台灣政論節目談到中國大陸民間經濟，有名嘴稱當地民眾吃不起茶葉蛋與榨菜。消息引起微博網友譁然，之後成為中國大陸網友反串、揶揄台灣的題材。