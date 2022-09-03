台灣發今年首個陸上颱風警報　浙江提升應急響應

強颱風「軒嵐諾」逼近台灣，周六（3日）早上集結在台灣以東海域上空，向北移動。台氣象局料軒嵐諾會再度增強，暴風圈也會擴大，繼海上颱風警報後，周六凌晨2時半再發布陸上颱風警報，為今年首次。大陸亦發布颱風黃色預警，浙江省將防颱風應急響應提升至3級。

大陸氣象部門預計，軒嵐諾將繼續向北偏東方向移動，周六晚移入東海，強度將再度增強至超強颱風級。軒嵐諾下周日（4日）晚到下周一（5日）上午料將在浙江近海轉向東北方向移動，最近時距浙江海岸線150公里左右，隨後逐漸趨向朝鮮半島南部到日本本州島一帶沿海。氣象專家提醒，雖然軒嵐諾登陸大陸的可能性較小，但風雨影響仍十分強烈，呼籲華東沿海地區民眾避免不必要外出，相關水域水上作業和過往船舶應回港避風，加固港口設施。

台灣則預計暴風圈未來有擴大趨勢，周六晚或接觸北部陸地，氣象局針對台中以北9縣市分別發布豪、大雨特報。農委會周六宣布，持續對新竹、桃園、新北3縣市發布84條土石流黃色警戒，並針對新竹尖石鄉梅花村、秀巒村，桃園市復興區華陵里發布大規模崩塌黃色警戒。除了新北市的瑞芳、平溪、雙溪及貢寮4區實施預防性的停工停課之外，其他各縣市目前正常上班上課。