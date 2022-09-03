圖瓦盧總理訪台商合作　將晤蔡英文

外國代表團訪問台灣的行程不斷，圖瓦盧總理瓦塔諾（Kausea Natano）伉儷周六（3日）早上6時許率團抵台，是他上任以來首次。台外交部長吳釗燮前往桃園機場接機，並表示歡迎。瓦塔諾將與台總統蔡英文會面，訪問團成員亦將與台方討論共同關切的議題及加強合作。

瓦塔諾經澳洲布里斯班抵台，在機場發表完簡短談話，稱將持續推動兩國合作關係。其他訪問團成員包括公共工程、基礎建設及環境部長田互魯、地方政府暨農業部長塔法、漁業暨商業部長陶西、政府秘書長法萊夫等人，雙方將討論如何持續深化雙邊合作，並就區域情勢及氣候變化等共同關切議題交換意見。蔡英文將以隆重軍禮歡迎，並設宴款待。

瓦塔諾此行將與吳釗燮簽署兩地重申外交關係聯合公報，並分別與內政部及海洋委員會代表簽署警政合作協定及海巡合作協定，除了持續深化友誼，亦加強雙方在警務及海巡領域的合作。台外交部表示，瓦塔諾多次在國際場合開腔挺台，並協助台灣推動參與聯合國、世界衞生組織及《聯合國氣候變化框架公約》，是台灣重要的盟友。