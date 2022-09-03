佩洛西訪台加劇局勢　華副外長斥美掏空一中原則

美國眾議院議長佩洛西訪台，持續受到中國大陸批評。大陸外交部副部長謝鋒周四（1日）在第5屆中拉文明對話論壇開幕式上發表視像致詞時，再斥美方蓄意歪曲虛化掏空一個中國原則，惡意挑釁製造台海局勢緊張；又指有些國家仍執迷於「叢林法則」，大搞本國優先、雙重標準的「家法幫規」。

內媒周六（3日）報道，謝鋒指摘有些國家為了維護霸權和一己私利，至今執迷於隔閡而非交流，大搞黨同伐異、拉幫結派的小圈子和零和博弈、干涉制裁的新冷戰。他批評佩洛西訪台嚴重違反尊重主權和領土完整的國際法原則，是對人類文明發展進步的公然挑戰；中方堅決有力反制，不僅維護自身合法權益，也維護國際公平正義，代表國際社會對美國推行全球版的「門羅主義」堅決說不。

謝鋒同日另出席《聯合國海洋法公約》開放簽署40周年國際研討會，期間受訪指摘美方在談判中反對發展中國家提出的專屬經濟區制度，卻在公約出台後主張了全球最大的專屬經濟區海域。他斥責美方炮製所謂航行自由行動的真實目的是維護其海洋霸權，讓美軍艦機繼續在海洋上不受限制地橫行霸道，中方對此堅決反對。