內地加強打擊網絡假消息　及時闢謠溯源追責

中央網信辦周五（2日）宣布，按照今年「清朗」系列專項行動總體安排，即日起在全國範圍內啟動為期3個月的「清朗‧打擊網絡謠言和虛假信息」專項行動，要求對社會經濟民生領域謠言和虛假信息及時發聲闢謠。此舉旨在深入清理網絡謠言和虛假信息，營造風清氣正的網絡環境。

此行動目標是着力解決舊謠言反覆傳播、新謠言層出不窮的問題，健全完善監測、發現、闢謠、處置全流程工作規範，壓緊壓實網站平台主體責任，並加大造謠傳謠行為懲治力度，查處曝光典型案例，形成強大震懾。行動要求，堅持管內容、管行為、管主體相結合，聚焦問題多發高發的重點平台、重點環節、重點版塊，切實加大清理整治力度。

當局要求堅持分類研判處置，包括從嚴從快從重清理處置涉重要政策發布、侮辱誹謗英雄烈士等的謠言；督促有關部門加強正面回應及澄清涉險情、疫情、災情、警情等的謠言；對社會、經濟、民生領域的謠言及時闢謠並防止擴散。另要加大溯源追責力度，包括督促網站平台加強技術手段建設；制訂完善的處置處罰細則；把涉事帳號主體納入黑名單管理；定期集中通報處置處罰情況。