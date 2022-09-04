撞倒途人拖行逾1公里　醉駕女恐囚7年

湖南省婁底市一名28歲肖姓女司機上周五（2日）撞倒途人後未有停車，更把對方拖行逾1公里，直至被交警攔下。婁底市公安局交通警察支隊周日（4日）通報，經鑑定，肖某某屬酒後駕駛，目前已因涉嫌交通肇事罪被公安機關依法刑事拘留。而該謝姓女被撞者經送院救治後並無生命危險，案件正在進一步偵查中。

報道指，肖女的私家車與前方謝女駕駛的電單車追尾相撞，謝女衣褲被捲入私家車左前角。肖女疑知闖禍，急忙駕車逃離，不想座駕正拖着謝女。謝女被發現時，其臉部着地，身上衣物已經磨破，鞋、褲全被脫掉，全身上下有多處傷勢，躺在地上一動不動。面對交警的質詢，肖女竟宣稱自己不知道拖着人，並拒絕落車、不接受酒精檢測，更在車上準備打電話找關係。

交警喝令她落車，拉着她看傷者，怒斥「你看清楚，那是個人啊」。惟看着倒地被撞的人，肖女似乎毫無愧疚之心，一直擺弄手上的手錶。最終肖女酒精檢測結果顯示，其血液酒精含量為每100毫升血液內含124.51毫克酒精，超過相關標準。有律師表示，由於肖女存在交通肇事逃逸、酒後駕駛機動車等多種違法行為，惟未致人死亡，或被判處3年以上7年以下有期徒刑。