M60A3坦克明年起換引擎　台編列72.45億新台幣

台灣陸軍現有460輛M60A3坦克，但均是在1994丶1996向美國採購的二手坦克，坦克老舊的動力系統已不符合現代戰爭需要。台媒周日（4日）引述軍方官員指出，台灣國防部已編列達到72.45億元（新台幣，下同，約18.8億港元）的預算計劃，明年起將啟動M60A3坦克引擎外購案。該計劃預計在2028年底前，將該款坦克的引擎及變速箱全數更換。

該名官員表示，現役M60A3坦克的引擎，僅具有750匹馬力，機動性及越野性能已經漸趨不足，新選購的引擎將具有1,000匹馬力以上的動力，變速箱也會同步更換。在台國防部公開明年預算顯示，外購案是跨年度預算，將以6年的時間執行，其中明年編列近13億元（約3.4億港元）經費。

現役的M60A3坦克使用105公厘火炮，軍方曾在2016年規劃委由中科院提升坦克性能，包括更換成120公厘火炮、更新炮塔液壓系統、彈道電腦，以及加裝自動裝彈系統等，但因每輛坦克改裝預算達1億元（約2,600萬港元），因價格過高，最後不了了之。該款坦克目前在金門丶澎湖丶花東防區服役，將陸續進行射控、炮控及觀瞄系統進行改裝，提升整體戰力和服役年限。