軒嵐諾影響海陸空交通　台解除陸上警報

強颱風「軒嵐諾」周日（4日）持續北上，台灣解除陸上警報。惟颱風仍持續影響海陸空交通，其中往返馬祖航班全日取消，海運10條航線停航，台鐵平溪線部分路段有山泥傾瀉，列車停駛致7站點受阻。

台灣中央氣象局周日上午11時解除陸上颱風警報，氣象局觀測颱風中心約在台北東北東方海面，向日韓前進，台本島已脫離暴風圈，而海上警報預計於當日夜後才會解除。受颱風影響，附近各海面及巴士海峽風浪偏大恆春半島沿海及澎湖、馬祖等地易有長浪發生，當局呼籲民眾避免前往海邊活動。

受颱風外圍環流影響，15縣市發布豪雨特報；新竹縣、桃園市、新北市13村發布泥石流紅色警戒。台灣氣象局周日表示，台北部、東北部降雨持續，局部地區出現大雨或豪雨，其中新竹縣山區可能有局部大豪雨。截至當日上午近8時，新竹縣尖石鄉累積降雨量達156.5毫米佔最多，尖石鄉梅花村發布大規模崩塌紅色警戒。

新北市、台北市和台東縣等地曾有4.3萬戶停電，經台電搶修後，周日仍有4,000尚未恢復。另公路總局上周六（3日）預警性封閉3處省道，另有1處省道因邊坡樹木傾倒受阻，至周日上午陸續恢復通行。