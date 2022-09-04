內地8省市靜態封控管理　逾6500萬人受影響

內地疫情近月升溫，多地採取封控措施。內媒上周六（3日）報道稱，內地至少有7個省和1個直轄市的33個城市因疫情處於部分或全部靜態管理，逾6,500萬人受影響。繼四川成都市後，貴州貴陽市上周六開展全員核酸篩查，惟檢測系統一度因過載而登錄遲緩，影響檢測進度。貴陽市防疫部門周日（4日）發布道歉信，強調正進行全力搶修。

四川成都市、西藏拉薩市、青海西寧市、新疆烏魯木齊市、河北石家莊市、貴州貴陽市、黑龍江哈爾濱市和天津市，目前正處於部分或全部靜態管理狀態。今年暑期旅遊旺季，海南、西藏、新疆、青海、雲南等多個旅遊目的地省份陸續出現疫情，相繼實施靜態管理，曾導致大批遊客滯留。這些地區進入8月中下旬逐步緩和，惟海南三亞市自8月6日起實行臨時性全域靜態管理，目前暫未解除；青海西寧市全市居家辦公時間延長至周一（5日）。

貴陽市防疫指揮部周日發布道歉信，承認核酸檢測有所欠缺，貴陽市貴安部分轄區上周六開展區域全員核酸篩查的首日，仍存在部分環節組織失當、排成長龍的情況。當地民眾需在深夜冷風大雨中排隊做檢測，當局承諾全力組織搶修，爭取在第二輪的篩查中減少民眾排隊時間。