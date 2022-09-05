店舖封城期間賣麵包罰58.5萬人民幣　輿論籲撤銷

上海市市場監管局近日針對連鎖麵包店「巴黎貝甜」罰款58.5萬元人民幣（約67萬港元），理由是在4月封控期間，麵包生產及銷售地點與許可證不符。惟有網民認為，在封城期間靠該店製作的麵包糕點過日子。外界輿論要求當局撤銷處罰，上海市監局隨後回應稱，企業可以通過法定程序提出異議，當局將處理相關工作。

涉事麵包店在今年4月上海封城期間，於閔行區老虹井路100號的培訓中心生產麵包，提供社區團購，解決當時上海民眾的物資問題。市場監管局執法部門4月帶隊調查後發現，該店屬於未經許可從事食品生產經營活動行為，涉嫌違反「食品安全法」相關規定，研議作出行政處罰。

「巴黎貝甜無證生產被罰」一事引來網民質疑，上海市監局上周六（3日）回應稱，食品安全關係到人民群眾的身體健康和生命安全，是市場監管的重中之重，辦案部門考慮企業違法行為的持續時間、涉案金額等實際情況，依據《食品安全法》法定最低幅度給予從輕處罰。而目前案件尚在法定行政復議和行政訴訟權利救濟期間，企業可提出異議。