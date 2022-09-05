軒嵐諾襲舟山沿岸翻巨浪　全省轉移逾31萬人

颱風軒嵐諾周日（4日）再次超強為超強颱風，當晚至周一（5日）早上位於浙江近海海面北上，周一日間轉向東北方向移動，並吹向朝鮮半島南部到朝鮮海峽一帶。浙江省氣象台分析，軒嵐諾基本排除登陸浙江的可能，但受外圍雲系的影響，會帶來大風、暴雨。內媒周日從浙江省防汛防颱防抗旱指揮部辦公室獲悉，截至當日下午2時，該省已轉移逾31萬人。寧波、溫州、舟山、台州周日發布緊急通知，全市周一停課1天。

浙江省寧波、紹興東部和北部、台州北部等地周日晚出現強降雨，截至晚上7時降雨近3小時，面雨量最大為紹興越城區府山街道蕺山小學的52.8毫米。該省水利廳、氣象局於下午5時44分聯合發布山洪災害紅色預警，其中餘姚市預警為紅色，代表發生山洪災害可能性極大，其餘海曙區、鄞州區、上虞區、嵊州市預警為橙色，即發生山洪災害可能性大。同日中午舟山市嵊泗嵊山海面刮起大風，海浪拍岸最高達20多米。

據中國氣象頻道氣象分析師信欣分析，從周日傍晚雲圖所見，軒嵐諾北側高壓的晴空區並無明顯西伸，因此該不會於中國登陸。從中央氣象台預報路徑所示，周一清晨至上午，軒嵐諾中心距離浙江沿海最近，約200公里，中午過後逐漸加速向東北移動，料周二（6日）清晨登陸南韓。