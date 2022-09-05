內地昨增1552宗本土新冠　貴陽爆疫逾百人感染

國家衞健委周一（5日）公布，內地前一日新增1,552宗本土新冠病例，包括303宗確診和1,249宗無症狀感染。單日新增病例最多地區仍為西藏自治區的516宗，其次為四川省的185宗。成都周一起一連3日在全市範圍開展全員核酸檢測。廣東省新增89宗本土病例，深圳市周一起實施分級分類管控。貴州省貴陽安新區近日爆發新一輪疫情，國家專家組據報於周日抵達當地實地指導疫情防控。

四川周日新增本土確診和無症狀感染病例各105和80宗，其中成都佔90和50宗。該市疫情記者會周日稱，自8月12日以來，當地累計報告本土病例1,332宗，近三天日新增病例維持在120至160人之間，較前期有所下降，目前疫情進入平台期。廣東前一日新增本土確診和無症狀感染病例各63和26宗，其中50和21宗由深圳報告。該市當日在疫情記者會上表示，當前該市日新增病例數保持在較高水平，社區傳播的風險依然存在。

貴州周日新増26宗本土病例，分別為1宗確診和25宗無症狀感染。該省貴陽市貴安區周日舉行的疫情記者會稱，當地自8月31日發現首宗感染病例以來，至周日上午11時，累計感染人數已達104人。患者分布在多個區域，並已在社區隱匿性傳播。本輪疫情毒株為Omicron BA.2.76變種病毒株，與當前西藏、成都等地流行病毒株相同。貴陽市教育局周一宣布，從周一凌晨零時起，部分區縣實行「走讀制（非寄宿）學生不返校、寄宿制學生不返家」政策，並開展網上授課。