西北工業大學遭網攻　報告：美國家安全局所為

陝西省西北工業大學的電郵系統今年6月遭受境外網絡攻擊，以出國通知等引誘部分師生點擊連結，非法獲他們的電郵信箱登錄權限，相關電郵數據恐被竊取。國家計算機病毒應急處理中心周一（5日）發表調查報告，指初步相信攻擊活動由美國國家安全局（NSA）所策動。

調查由國家計算機病毒應急處理中心和360公司聯合組成技術團隊負責。團隊從西北工業大學的多個訊息系統和上網終端中，提取了多款木馬樣本，加上歐洲、南亞部分國家合作夥伴支持下，全面還原攻擊事件的總體概貌、攻擊武器、攻擊路徑和源頭。

初步判明攻擊源自NSA的特定入侵行動辦公室（TAO）。報告指，有13名人員在美國國內對中國直接發起網絡攻擊，而NSA透過掩護公司為構建網絡攻擊環境而與美國電訊營運商簽訂的合約約60餘份、電子文件170餘份。

調查又發現，近年TAO對中國國內的網絡目標展開逾萬次惡意網絡攻擊，控制了數以萬計的網絡設備，包括網絡服務器、上網終端、網絡交換機、電話交換機、路由器、防火牆等，竊取了超過140GB的高價值數據。西安市公安局碑林分局副局長靳琪表示，聯合專案組已將相關調查結果上報國家有關部門。