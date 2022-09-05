台今增約2.4萬宗本土新冠　下周起恢復多地入境免簽

台灣周一（5日）公布當地新增23,931宗本土新冠病例，而確診病例中再多31人病亡。台灣流行疫情指揮中心同日稱，自下周一（12日）起恢復實施美、加、澳、紐、歐洲及邦交地區人士入境免簽證待遇。

指揮中心表示，新增病例地區分布以新北市5,329宗最多，其次為台北市3,016宗，桃園市和台中市亦逾2,000宗；同日新增172宗境外輸入病例。新增死亡個案年齡介乎40多至90多歲，較特殊死亡個案為一名40多歲患有慢性腸炎疾病的女性，已接種3劑疫苗。她於上月28日在家快測顯示受感染，但未看診，翌天被家人發現昏迷不醒，同日送院後病況惡化並死亡，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。指揮中心又公布，當日新增51宗Omicron亞型分支本土個案，其中50宗感染BA.5，另1宗為BA.4。

指揮中心指出，鑑於全球多數國家已開放邊境，並回復疫情前邊境管制措施，為平衡防疫工作、促進經濟及社會活動與國際交流之需要，經綜合評估自下周一起，在入境人數持續總量管制的前提下，恢復部分地區免簽證赴台待遇。指揮中心提醒，上述邊境管制措施及防疫措施將視疫情變化滾動式調整，又呼籲赴台旅客務必遵守「3天居家檢疫+4天自主防疫」期間的各項檢疫、防疫措施。