存屍亂收費　殯儀服務公司遭罰565萬人民幣

北京市多月前有市民反映，北京大學第三醫院（下稱北醫三院）殯儀服務站承包商亂收服務費用，存放逝者遺體3天竟收取3.8萬元（人民幣，下同，約4.4萬港元）費用。內媒周一（5日）報道，涉事的北京天堂祥鶴殯儀服務有限公司（下稱天堂祥鶴）近期因違反價格法，被北京市市場監督管理局罰款565萬元（約647萬港元），共沒收違法所得109萬多元（約125萬港元）。

據北京市市場監督管理局消息，天堂祥鶴在北醫三院太平間、北京電力醫院等醫院太平間提供殯儀服務時，存在價格違法行為包括：與逝者家屬協商價格收取供飯服務、起靈金光大道、遺像供台服務及紙費，未進行價格公示；在提供冷凍存屍服務時，高於政府定價。經查，在2年多時間內，天堂祥鶴合計多收款項112萬多元（約128萬港元）。該公司在收到退款通知書後，實際退還3萬多元，未退還109萬多元（約125萬港元）。鑑於該公司違法行為時間較長、多收款項較多，引發大量負面輿情，造成了惡劣的社會影響，符合從重處罰情形。

消息又稱，天堂祥鶴近期另因未經批准開展遺體存放業務，被北京市海澱區民政局罰款5,000元（約5,700港元），沒收違法所得16萬多元（約18萬港元），并責令停止開展遺體存放業務。據內地商業登記查冊網站天眼查顯示，天堂祥鶴於2008年成立，註冊資本500萬（約573萬港元）元，法定代表人是王鵬。