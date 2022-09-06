內地開展網上掃黑除惡 打擊裸聊敲詐等犯罪活動

內地公安部等9個部門近日聯合部署，在全國開展為期一年的涉網黑惡犯罪專項行動，要求嚴打利用訊息網絡實施裸聊敲詐等犯罪活動，全力推動常態化掃黑除惡在訊息網絡空間持續開展。

據公安部周一（5日）在官網發布消息稱，近日該部會同中宣部、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工信部、司法部、人民銀行、銀保監會聯合印發通知，要求緊盯黑惡勢力犯罪在訊息網絡空間的延伸發展態勢，依法嚴厲打擊懲治利用信息網絡實施裸聊敲詐、套路貸、輿情敲詐、惡意索賠、軟暴力催收、網絡水軍滋事等犯罪活動的黑惡勢力組織，斬斷非法軟件開發、吸粉引流、跑分洗錢等不法利益鏈條，強力整治網絡水軍、造謠炒作、惡意營銷、網絡暴力等網絡空間問題亂象。

通知又要求，要集中梳理挖掘重點案件線索，深挖一批涉網黑惡犯罪及其上下游犯罪團夥案件。對重大案件適時發起集群戰役，確保打深打透，實現全鏈條打擊，依法從嚴懲處一批涉網黑惡違法犯罪分子。要推進行業領域深度整治，排查整治網絡亂象，強化日常監督管理，對失責單位及責任人依法依規嚴肅懲戒。