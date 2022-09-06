內地昨增1499宗本土新冠　成都限每戶一人出外

國家衞健委周二（6日）公布，前一日內地新增1,499宗本土新冠病例，包括264宗確診和1,235宗無症狀感染。新增本土病例最多地區仍為西藏，有505宗，其中52人確診、453人為無症狀感染。四川新增138宗感染，其中疫情最嚴重的成都市周一（5日）在全市開展社會面清零攻堅行動，規定每戶居民每天可派1人外出購買生活物資。而近期爆發新一輪疫情的黑龍江和貴州，分別有官員因防疫不力被問責。

四川周一新增本土確診和無症狀感染病例各68和70宗，其中成都佔59和31宗。該市新冠疫情防控指揮部周一發通告稱，為盡快實現社會面清零目標，該市將實施多項舉措，包括嚴限居民進出小區和車輛流動；繼續每日開展核酸篩查行動以及流調排查；同時確保生活物資供應安全，對企業實行分類差異化防疫，確保產業鏈供應鏈穩定。

黑龍江前一日新增155 宗本土病例，分別為7宗確診和148宗無症狀感染。該省大慶市政府新聞辦周一表示，當地本輪疫情屬Omicron BA.5.2變種病毒感染，波及市場商圈，主要感染者為服務類工作人員，進而播散到家庭、社區。目前疫情呈多點位傳播，已關聯近百個小區。同日該市市委通報，市疾控中心主任王鳳靖、薩爾圖區副區長李進波、高新區管委會市場監督管理局局長宋永才、高新區管委會自然資源與建設管理局局長王喜寶等官員，因落實疫情防控政策不力，負主要領導責任，被免去職務。另貴州省貴陽市南明區副區長嚴明因在疫情防控監督檢查工作中被發現失職塞責，周一被通報不再擔任副區長職務。