大學爆疫　要求返京返校學生7日內不聚餐

北京周六（6日）早上新增多1宗本土新冠病例及5宗快測染疫者，均為北京化工大學昌平校區的學生。該市當日舉行疫情防控工作新聞發布會，提到當前仍有近23萬大專院校師生員工需陸續返京返校，呼籲他們返京後7日內嚴格按規定落實核酸檢測頻次，不聚餐、不聚會等。

新增確診者為一名北京化工大學學生，於上月28日乘坐G572次列車返京，之後出現發燒等症狀，期間未曾出校，另外多名快測染疫者都是他的同學。北京化工大學黨委常委、副校長王峰表示，目前該校昌平校區風險人員已全部有序轉運隔離觀察，相關校外師生員工已向所在社區報告；同時有序開展全員核酸檢測，並對重點樓宇、樓層和部位進行環境採樣，目前除病例所在宿舍外未發現病毒。

市疾控中心副主任劉曉峰表示，正值暑假結束、學生返校高峰，疫情傳播風險加大，學校要落實主體責任，加強返校學生管理，做好風險人員排查，做好廁所、教室、食堂、電梯、宿舍等場所日常通風和環境清潔消毒。校方同時要重點關注進返京師生和員工，加強人員信息摸排；返京返校後7日內減少校園流動，不前往人員密集場所，不開展線下聚集活動。