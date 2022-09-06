內地日語教材插圖爆爭議　惹日軍侵華聯想

內地教科書內容屢傳爭議。內媒周二（6日）報道，有初中日語教材中的插圖出現「7」、3」、「1」的數字，令人聯想起侵華日軍部隊。事件曝光後，有日語教師認為內容確實不合適，但也有網民認為事件純屬「捕風捉影，無事生非」。

內媒報道指，插圖出自人民教育出版社9年級的日語電子課本第96頁。據了解，該教材共有8名主要編寫人員，其中3人名稱為「岩本雅子」、「清水昭子」、「渡邊良康」，疑為日本人。周一（5日）有內媒致電出版社，卻未獲接聽。教育部教材局工作人員則表示，他們暫不負責教材問題反饋工作，相關情況可傳送到指定郵箱反映，會有工作人員盡快處理。有從事日語校外輔導的吳老師（化名）稱，他在給學生輔導時也使用過該教材，但此前未留意到插圖的問題，認為插圖上的數字確實會讓人產生不好的聯想。對於有日本人參與編寫教材，吳老師指出在一般情況下，外語教材都會請外國專家參與編寫和審校，「是比較正常」。

資料顯示，日軍第七三一部隊始建於1933年，曾在中國使用細菌武器。該部隊舊址設於黑龍江省哈爾濱市，是日本侵華期間留存的近現代重要歷史遺迹。