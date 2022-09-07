台男失足墮下魚竿穿頭　送院治療期間逃走

台灣台東縣一名男子周二（6日）清晨在家中爬高取物時失足墮下，遭魚竿從下巴插入，於右眼眶穿出。家人見狀報警將男子送院救治。誰知男子在等候接受手術期間，竟脫去身上衣物逃離醫院，並徒步在街上行走約45分鐘，最後由院方人員勸返。

台灣台東縣消防局周二清晨5時許接報稱，38歲林姓男子在家中爬上高處準備拿取物品時，不慎摔落在魚竿架上，魚竿從他的左側下巴近喉嚨位置插入，並從右眼眶處穿出。消防到場時發現倒在地上的林男意識清醒，頭部還插着長數米的魚竿，先以破壞器材切割部分魚竿，只留下一截長約40厘米的魚竿插在頭部，便將他送到馬偕醫院救治。

林男送院後，院方先替其進行緊急處理，而在等候進入手術室期間，林男突然表示「想出去外面」，然後不顧醫院工人員攔阻離開醫院。當時林男的家人、醫護人員和駐醫院警衞連忙趨前阻止，但林男不予理會，還脫去身上病人袍、只穿紙尿褲在街上步行近2公里。由於林男當時身上還有傷口，嚇壞不少途人。最終林男被勸回醫院接受手術，已轉入深切治療病房觀察。目前未知林男離開醫院原因。