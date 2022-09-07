內地昨增1570宗本土新冠　四川省多災多難籲團結

國家衞健委周三（7日）公布，內地前一日新增1,570宗本土新冠病例，包括323宗確診和1,247宗無症狀感染。單日新增病例最多地區仍為西藏自治區的465宗，其次為黑龍江省的193宗。接連遇高溫、疫情、地震災害的四川省周二（6日）新增157宗病例，當局號召「非常時期當有非常作為」。

四川省委常委會要求該省各地部門和廣大黨員幹部要保持定力、增強信心，統籌做好抗震救災和疫情防控、經濟社會發展各項工作，為全省大局作貢獻，堅決奪取抗震救災和疫情防控全面勝利，努力完成全年經濟社會發展目標任務。成都市周二網傳「全市餐飲外賣停業」，該市商務局否認相關消息，並表示全市主要外賣電商企業在符合疫情防控要求的前提下，均維持正常運營，以保障市民基本生活需求。

北京爆發高校感染群組，周二新增的14宗本土確診病例，其中13宗與北京化工大學昌平校區有關。北京化工大學當晚向全體師生員工發信，提到要時刻保持必勝信念，拒絕「躺平」，以昂揚向上的精神狀態打好疫情「殲滅戰」。