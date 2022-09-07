大陸促取消對台售武　美稱軍售案符合一中政策

美國上周公布向台灣出售總值逾11億美元（約85.8億港元）的武器，是拜登政府任內第6次。美國國務院首席副發言人帕特爾周二（6日）表示，這次出售的軍備屬防禦性質，符合美國基於《台灣關係法》的長期承諾，也符合一中政策。中國大陸國防部批評美方做法推高台海緊張局勢，要求立即撤銷對台軍售計劃，並停止美台軍事聯繫。

帕特爾指出，過去幾十年來，美國長期提供能提升台灣防衞能力的軍備。這次對台軍售已準備一段時間，鑑於大陸加大對台施壓，美國預期台灣會需要這些軍備。他強調，美國會持續以負責任、穩健及果斷方式行事，保持與中國溝通渠道暢通，也會持續依循政策支持台灣。白宮國家安全委員會發言人柯比表示，軍售案反映美國就台灣當前防衞需求、來自大陸威脅的評估，有助強化台灣的自我防衞。

此前，大陸國防部發言人譚克非稱，美方向台灣出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，粗暴干涉大陸內政，損害其主權和安全利益。他又指近期美方屢屢違背不支持「台獨」的承諾，加緊與民進黨當局軍事勾連、拱火滋事，在對台軍售問題上言行不一、毫無誠信，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。他強調，「台獨」分裂勢力想靠買「洋武器」、「以武謀獨」，是不自量力、註定失敗。