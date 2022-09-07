遼寧省人大常委會前副主任孫國相　涉受賄被捕

最高人民檢察院周三（9月7日）通報，遼寧省人大常委會原黨組副書記、副主任孫國相涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院現依法以涉嫌受賄罪，對孫國相作出逮捕決定。

中央紀委國家監委上周二（8月30日）宣布對孫國相嚴重違紀違法問題立案審查調查，經查發現孫國相喪失理想信念，背離初心使命，為謀求個人職務晉升，授意私營企業主出錢跑官買官﹔違反中央8項規定精神，違規收受禮金、購物卡，接受可能影響公正執行公務的宴請；在組織函詢時不如實說明問題；利用職務影響為親屬經營活動謀取利益；紀法意識淡漠，將公權力當作攫取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在獲得銀行貸款、專項資金等方面提供幫助，並非法收受巨額財物。

孫國相嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣。中央批准給予孫國相開除黨籍及公職處分，終止其黨的十九大代表、遼寧省第十三次黨代會代表資格，免去其第十三屆遼寧省委委員職務，並收繳其違紀違法所得，把其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。