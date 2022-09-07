台鐵列車出軌49死　3高層失職遭彈劾

台鐵太魯閣號列車去年4月於花蓮縣清水隧道北口撞工程車出軌，造成49人死亡，300多人受傷。監察院周三（7日）宣布，台鐵局前局長張政源、交通部常務次長兼台鐵局前代理局長祁文中、工務處前處長陳仲俊在事件中有怠忽督導之責，通過3人彈劾案，移送懲戒法院審理。

彈劾案指出，行政院「台鐵總體檢報告」所列各項改善事項，交由交通部督導台鐵局執行，但該局未建立委外業務的稽查制度，未盡安全責任，且欠缺工地風險危害意識，漠視安全文化，違反軌道沿線施工路段應加強施工安全的相關措施，無法確保鐵路行車安全，卻把該等列管事項解除管制，導致事故。

負責調查的葉宜津等5名監察委員表示，時任台鐵局局長張政源綜理局務，指揮監督所屬員工及其附屬機構，在事件中有執行不力之失。祁文中接續職務為代理局長，也有執行不力之失，也應負督導不周之責。陳仲俊指揮監督所屬花蓮工務段辦理標案，有多項違失，相關工程管理制度未臻周全。因上述彈劾人等之違失，造成台灣鐵路史最嚴重行車事故，周二（6日）經審查委員審查，最終決定彈劾張政源、祁文中、陳仲俊。