視中國為迫切威脅　卓慧思對華更強硬

英國首相卓慧思周二（6日）正式就任，她在出任外相及競選執政保守黨黨魁時，多番發表批評中國的言論，揚言要視中方為英國的「迫切威脅」。外界預料她領導的政府將會比起前朝，針對北京採取更加強硬的態度。

卓慧思曾經表示，中國的崛起是無可避免的，但提醒若然不遵守國際規則就難以成為超級大國，並指西方因應烏克蘭戰爭而對俄羅斯實施經濟制裁，北京應該從中取得啟示。而卓慧思任命她的盟友祁湛明出任外相，延續其外交取態，同時由對華鷹派董勤達擔任保安及邊境事務國務大臣，協助外相工作，中英兩國的對立將會持續。

英國智庫地緣戰略理事會聯合創辦人羅傑斯（James Rogers）相信，卓慧思會作更多限制，阻止中國收購英企，並會與不同國家聯手對抗中國崛起，因為卓慧思明白短期的經濟利益可能帶來長遠戰略與政治影響。羅傑斯又提到，保守黨過去7年相位三度更替，已成為對華最不友善的黨派。不過，美國智庫大西洋理事會研究員伯韋爾（Frances Burwell）指，卓慧思的強硬立場可能是流於辭令上，將中國視為威脅並不代表在出口或經濟投資上有實質轉變，但認為她會更嚴格審視華企在英國的投資。