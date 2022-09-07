永和分屍案疑犯恨弟借錢不還　殺人後分2日肢解

台灣新北市永和區分屍案73歲梁姓男疑犯周二（6日）晚落網，他坦承殺死親弟弟後肢解棄屍，行兇後仍每天睡在屍體隔壁房間，並說：「活人比死人可怕！」。警方周三（7日）以殺人罪及侵害屍體罪，移送梁男到新北新北市地方檢察署偵辦。

梁男有8個兄弟姊妹，54歲死者在家中排行第六，梁男和死者生前與母親同居。梁男聲稱死者生前經常欺負他，又多次借錢不還，每次借3,000元至5,000元（新台幣，下同，約761港元至1,268港元），已拖欠近5萬元（約1.2萬港元），寓所4間房又被死者霸佔3間。二人上月31日晚再因金錢糾紛爭執，梁男於上周四（1日）凌晨趁弟弟熟睡時，一刀刺向其心臟殺死對方。

殺死弟弟後，梁男同日清晨6時左右開始分屍，先剁除頭顱，下午放進垃圾袋丟棄，上周五（2日）清晨再肢解雙手、右腳放入垃圾袋，晚上扔到垃圾車。他於周日（4日）曾外出買刀，疑是為肢解剩餘屍體。死者朋友因聯絡不到死者而報警，梁男周一（5日）晚發現有警察在家門口，心虛下收拾行李與財物搭公車逃走，露宿公館街頭，周二把行李寄放在超商後乘車去三重、台北車站、龍山寺。由於梁男拖着紅色行李箱十分顯眼，警方因此掌握梁男動向，在公館埋伏，待目標出現就拘捕他。

警方透露，梁男財產逾3,000萬元（約761萬港元），每年可有40萬元利息（約10.1萬港元）進帳。他被捕時身上有16.5萬元（約4.1萬港元）現金，隨身行李箱裝滿棉被和衣物。警方相信梁男應把錢財看得很重，逃亡期間不接觸任何人，也不住旅館，直接睡在公館的超商。