涉職務違法及受賄　最高法前副院長沈德咏被雙開

中央紀委國家監委周三（7日）宣布，經中共中央批准，中央紀委國家監委對第十九屆中央委員，全國政協原常委、社會和法制委員會原主任沈德詠嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現他嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定開除黨籍及公職，移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

沈德咏曾任前最高法院常務副院長、上海市紀委書記，在出任上海市紀委書記時奉命負責調查審理上海社保基金挪用案、陳良宇貪腐案。他於今年3月涉嚴重違紀違法受查，中央紀委國家監委現時指他大肆干預插手司法活動，嚴重破壞司法公信力，對抗組織審查；違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊；隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用中違規為他人謀取利益；公器私用，縱容默許親屬、秘書利用其職務影響充當司法掮客，把黨和人民賦予的權力當作謀取私利的工具；喪失紀法底線，執法犯法、靠案吃案，大搞司法腐敗、權錢交易，利用職務便利為他人在案件處理、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予沈德詠開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分，終止其黨的十九大代表資格，收繳其違紀違法所得，移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。