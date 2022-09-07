台軍聯合實彈射擊演習　模擬擊退敵軍登陸

台軍一年一度的聯勇操演於周一（5日）至周四（8日）在屏東舉行，陸軍於周二（6日）起一連兩日在恒春開展實彈射擊演習，出動包括空軍經國號戰機、AH64E阿帕奇攻擊直升機、CM11勇虎坦克，以及多款雲豹系列裝甲車等武器裝備。台灣國防部發言人孫立方說，軍方希望藉操演展示台軍有能力、有信心、有決心確保台灣安全，無論敵人採取任何行動，軍方都會以最完整的整備、最堅決的意志抵抗。

聯勇操演規模僅次於漢光演習，在台海局勢動盪下，除了西方傳媒外，今年首次有印度媒體實地採訪，以了解台軍是否準備好應對中國大陸的更多軍演。台灣陸軍第8軍團裝甲564旅一連兩日在恒春三軍聯訓基地操演，周二晚模擬夜間攻擊，驅離敵軍警戒部隊，消滅外圍保護層。周三（7日）早上訓練日間攻擊，由主要部隊對假想敵營發起攻勢。

旅長李有金少將表示，今次模擬敵軍以一個旅級單位的兵力從屏東縣枋山鄉楓港地區登陸，台軍為掩護地面部隊發動攻擊，派出經國號戰機和AH64E攻擊直升機對敵方指揮所和裝甲部隊進行火力壓制，再由CM11勇虎坦克及各款裝甲車從左、右兩側輪流進行炮彈和機槍射擊，期間又發射標槍反坦克導彈和M109A2自走炮，摧毀敵方工事及陣地。李有金指出，演習特點在於聯合空軍、海軍、陸航、陸軍、電子戰等效能與資源，統一在戰場上達成指揮官的目標。