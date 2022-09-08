內地昨增1334宗本土新冠　成都冀一周內社會面清零

國家衞健委周四（8日）公布，內地前一日新增1,334宗本土新冠病例，包括241宗確診和1,093宗無症狀感染。西藏自治區新增406宗病例最多，四川省和黑龍江省新症亦超過100宗。四川成都本輪累計報告本土病例已達1,800宗，市疫情防控指揮部周三（7日）揚言力爭用一周時間實現全市社會面清零目標。

四川再多164宗本土新冠病例，大部分來自成都，該市衞健主任楊小廣指當地繼續分區分類實施社會面管控措施，自周四凌晨時天府新區、成都東部新區、成都高新區、錦江區、青羊區、金牛區、武侯區、成華區等區域內低風險區，每戶居民每兩天可安排一人憑24小時內核酸檢測無感染證明，單獨外出一次購買生活物資，限時2小時。對近日無社會面新增病例的成都青白江區、新津區、都江堰市等區域，逐步恢復正常生產生活秩序，並於周五（9日）和下周日（11日）開展2輪全員核酸檢測。

上海發現多13宗病例，靜安區周二（6日）報告的一宗社會面感染者，是一名從外省到當地就醫的11歲女童。經該市疾控中心病毒基因測序結果顯示，該女童是感染Omicron BA.5.2變種病毒株，與該市既往的病毒株不同。