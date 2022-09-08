貴陽40萬人社區封控物資不足　傳居民3日無進食

貴州省貴陽市上月底出現本土新冠疫情，至今篩查到超過300名感染者，多區近日實施靜態管理。周三（7日）網傳有40萬人的大型社區封控，居民無法外出致3日無進食，求助稱：「誰還有剩飯，給一點吧！」政府向居民發公開信，就物資供應不足致歉。貴陽市周四（8日）透過官方微信發通知稱，當日在全市10個區、市、縣進行一次核酸或抗原檢測。

省衞健委周四（8日）通報前一日新增20宗本土病例，其中14宗由貴陽市報告。南明區花果園區域疫情傳播鏈不斷延伸，已出現外溢，多名花果園區域居民周三在社交網發文，聲稱家中快要斷糧，採購物資的渠道又失效，「很多租戶都是餓了一天兩天了，可以的話給他們口飯吃」，消息隨即瘋傳。

南明區新冠疫情防控現場指揮部發公開信致歉，承認受疫情影響，居民生產生活停滯，生活物資採購困難，有關方面全力以赴解決處理。除接受社會熱心人士捐贈，南明區也整合多間大型超市企業，在全市範圍內調集物資支援花果園區域疫情防控，並組織近千人配送隊伍，優先保障困難和封控大廈民眾生活需求。省財政廳則緊急追加5,000萬元人民幣（約5,700萬港元）備用金，進一步支持疫情防控醫藥物資保障工作。

另外，南明區市場監督管理局五里沖分局周姓女工作人員，周三乘坐前往花果園巡查的公務車時給朋友送菜，同車另有2名分局工作人員。局方宣布周女立即停職，對同場工作人員作嚴厲批評。