鄭州要求所有爛尾樓項目　下月6日前全面復工

內地多地近月出現爛尾樓盤，河南省鄭州市近日發布「大幹30天」通知文件，要求10月6日前實現全市所有停工問題樓盤項目全面持續實質復工，是內地首個明令限期解決爛尾樓問題的地方政府。

內媒周三（7日）報道，鄭州市政府發出爛尾樓復工計劃文件，提到要在下月6日前做到全市所有停工問題樓盤項目復工，要求「領導分包，主官兜底」，各開發區、區縣（市）黨政主要領導要親自帶頭，親自分包1至2個重大停工爛尾樓項目。其他較為複雜的停工爛尾樓，除了領導分包外，地方黨委、政府主要領導要履行兜底責任。

通知列明需按照「問題導向、目標導向、結果導向」的要求，各開發區、區縣（市）、問題樓盤企業、銀行、市直屬有關部門等責任主體要各負其責，企業確實承擔主體責任，房企加強資金監管，確保項目順利實施和資金使用安全，政府亦會全力紓困。各單位需做到「應破盡破」原則，成立破產清算協調專班，確保盡快完成資不抵債的樓盤項目處置。各地深入清查去年7月20日以來的所有停工、半停工爛尾樓，制訂復工工作方案，市政府將檢查進度，對虛假復工等情況及時責令整改並通報。