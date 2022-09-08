涉嫌受賄　武漢前副市長袁善臘被開除黨籍

湖北省紀委監委周三（7日）通報，武漢市政府原黨組副書記、副市長袁善臘涉嫌受賄，被開除黨籍，取消享受的待遇。當局收繳其違紀違法所得，把所涉問題和財物移交檢察機關審查起訴。袁善臘於2011年擔任武漢市副市長時，曾遭實名舉報涉嫌索賄、挪用公款、包養多名情人、幫黑社會組織收取高利貸等「六宗罪」，當局當時指不存在舉報的違紀違法問題。

通報指，袁善臘與他人串供堵口，對抗組織審查；由他人支付其私人宴請費用；違背組織原則，瞞報個人有關事項；為官不廉，家風不正，利用職權或者職務上的影響力，為親屬牟取利益；利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在土地開發、公司經營等方面牟取利益，利用「影子公司」通過特定關係人非法收受巨額財物，大搞「期權腐敗」、「隱形腐敗」。

省紀委監委認為，袁善臘的行為構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，影響惡劣，應予嚴肅處理。現年68歲的袁善臘是湖北黃岡市人，曾擔任武漢市市委委員、副市長、市委常委等職務。至今年3月，袁善臘涉嚴重違紀違法，接受湖北省紀委監委立案審查及監察調查。