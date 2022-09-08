內地周六起乘飛機高鐵　需持48小時核酸無染疫證明

國務院聯防聯控機制周四（8日）召開新聞發布會，國家衞健委醫政醫管局副局長李大川表示，對於沒有發生新冠疫情的地區，要按照第九版防控方案要求，開展常態化核酸檢測。中秋和十一長假臨近，國家衞健委亦呼籲就地過節，規定自周六（10日）至下月31日，旅客乘搭飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車和船隻等交通工具時，需持有48小時內核酸檢測無感染證明。

內地對核酸檢測機構實行「紅綠燈」制度，對符合條件的舉辦主體實行綠燈優先審批。李大川指出，地方衞生健康部門需按照相關要求，加強核酸檢測機構監管，對於不同違規情形給予警告、通報批評、取消核酸檢測資格，直至吊銷《醫療機構執業許可證》等處罰措施，保證檢測質量。

疾控中心病毒學首席專家董小平表示，中秋和十一長假的人員流動性增加，加大疫情傳播的風險，加上變種毒株Omicron是當前的主要流行株，病毒傳播能力非常強，傳播更加隱匿和複雜。針對內地群聚疫情通過游泳館等場所擴散，形成多條傳播鏈，董小平認為相關場館需加強健康碼驗證、縮短核酸檢測時限，若所在地出現疫情，需暫時關閉。