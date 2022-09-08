違紀參選桃園市長　民進黨前立委遭踢出黨

台灣今年11月舉行地方公職人員選舉（又稱九合一選舉），各參選人開始積極拉票。民進黨前立委鄭寶清早前確定參與桃園市長選戰，與該黨提名的鄭運鵬形成綠營內訌局面。民進黨中評會周四（8日）開會，一致通過開除鄭寶清的黨籍。

民進黨中評會主委賴瑞隆表示，鄭寶清參選屬重大違紀案件，必須依黨紀處理，會上也針對其他25名直轄市議員違紀參選、退黨參選案一併開除黨籍。對於鄭寶清提出的參選理念中包括「清廉勤政愛鄉土」，賴瑞隆稱理念是民進黨創黨最大價值，呼籲對方既然離開民進黨，不要再用該黨名義去混淆視聽。

桃園市長另一參選人張善政捲入農委會研究報告抄襲風波，再被揭抄襲對象包括審查委員黃國師的報告。張善政回應指有關計劃是引進境外農業電子化的先進資訊，給境內研究單位參考引用、幫忙推廣，這是非常合理的引用而不是抄襲。

台北市長選戰方面，民進黨候選人、前衞福部長陳時中早前承諾當選後會為台北所有公廁，安裝免治坐廁（即噴水清潔式坐廁），惹起熱議。有網民發起民意調查，近6萬人投票，其中86%反對陳時中的提案，他們認為應更好運用政府經費。