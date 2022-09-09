上海35間互聯網企業受罰　86人因組織網絡水軍落網

周四（8日）是2022年國家網絡安全宣傳周的「法治日」，公安部和上海市公安局等部門當日分別召開發布會，均提及查處各類網絡違法犯罪和網絡水軍等情況。其中上海警方開展「百日行動」，累計偵破黑客攻擊、網絡水軍等各類涉網案件超過3,400宗，35間互聯網企業被行政處罰，86人因組織網絡水軍、刷流量被逮捕。

上海市警方近日針對網絡水軍亂象展開調查，以截斷流量鏈、斬斷產業鏈、打擊利益鍊為目標，查處一批操控網絡帳號製造傳播謠言的操縱人，搗毀5個以牟利為目的，組織網絡水軍和刷流量控制評論的團夥，逮捕多名涉案人員。警方另對互聯網企業開展專項安全監督檢查，共屏蔽清理涉血腥暴力、黃賭毒等訊息285萬條，封禁違法違規用戶帳號逾4.6萬個，並對11間未實行相關措施的企業予以行政警告。

公安部周四在新聞發布會上表示，今年已累計偵辦相關案件339宗，超過歷年的全年偵辦案件總數。其中山東省警方搗毀25個網絡水軍團夥，逮捕81人，檢獲逾3,000部手機，查獲操控虛假流量的網絡平台68個、網絡帳號20餘萬個，涉案金額逾2,000萬元（人民幣，下同，約2,280萬港元）。另江蘇有組織為30多間企業和50多名藝人提供有償刪除貼文服務，涉案金額2000餘萬元。