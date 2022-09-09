內地昨增1292宗本土新冠　大慶夫婦造謠遭立案偵查

國家衞健委周五（9日）公布，內地前一日新增1,292宗本土新冠病例，包括259宗確診和1,033宗無症狀感染。中秋和十一假期臨近，人流預料增加。國家衞健委周四（8日）表示，為減少疫情傳播風險，跨地流動人士可能需要「落地檢」。

國務院聯防聯控機制周四召開記者會稱，自本月以來，內地共29個省區市報告新增本土病例，部分地區社區傳播和疫情外溢仍未完全阻斷。國家衞健委疾控局副局長吳良有在記者會上稱，為確保假期間不發生本土規模性疫情，同時最大限度減少對生產生活的影響，按照國務院聯防聯控機制工作部署，決定在十一假期及前後，為跨地流動人士到達當地後，立即提供一次核酸檢測服務，按照「自願、免費、即採即走、不限制流動」的原則推行。

內地周四新增本土病例最多地區為西藏自治區的367宗，其次黑龍江省、四川省、內蒙古自治區和山東省新症均逾百宗。黑龍江前一日新增本土確診和無症狀感染病例各13和109宗，多由大慶市報告。該市日前傳出有孕婦就醫被拒導致流產，經當地警方調查後，發現住在當地管控區居民蘇某，不滿社區工作人員拒絕將其懷孕妻子李某健康碼由黃轉綠，於是在網上發文謊稱「孕婦就醫被拒」。警方周四通報稱，大慶油田總醫院周一（5日）為李某檢查，診斷為正常妊娠狀態，未流產。目前，蘇某、李某因涉嫌尋釁滋事罪被立案偵查，並被採取刑事強制措施。