台今增逾3.4萬宗本土新冠　多55人疫歿

台灣周五（9日）公布新增34,020宗本土新冠病例，另多55人疫歿。當地周五起一連4日為中秋假期，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝周四（8日）表示，指揮中心並未禁止市民在假期燒烤，但呼籲尚未接種疫苗的長者和幼兒，盡量不要參加。

指揮中心表示，新增本土病例以新北市7,446宗佔最多，其次台北市和台中市新增病例亦過4,000宗。新增死亡病例年齡介乎9歲至90多歲，皆屬重度感染，大部分有慢性病史。指揮中心發言人莊人祥稱，新增死亡個案中年紀最輕的女童，無慢性病史，未接種疫苗。女童於5月17日發燒確診後症狀緩解，6月7日起出現複視（即重影）、疲倦、昏睡等症狀；同月12日前往急證就醫，經檢查有小腦異常等病徵，且有疑似急性腦炎和腦水腫，住院後獲給予降腦壓藥、類固醇、免疫球蛋白等藥物治療。6月16日女童病情惡化轉入深切治療病房，需使用呼吸機，8月13日宣告不治，死因為急性腦炎合併腦幹損傷、心肺衰竭。

台灣民眾喜愛在中秋節燒烤慶祝，惟台北市衞生局周四發布消息稱，河濱公園中秋節維持不開放燒烤區，民眾若違規，相關部門將會按次數和情節處罰，每次罰款1,200元至6,000元新台幣（約310至1,552港元）。