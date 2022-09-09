誘台人赴柬埔寨從事詐騙　4人交保遭撤銷

台灣民眾近期頻現到柬埔寨被「賣豬仔」，引來各界關注。台灣以李姓、林姓男子為首的人口販運集團，自去年11月起詐騙台灣民眾到柬埔寨從事電訊詐騙工作。台北地檢署起訴李男等4人後，不服台北地方法院諭知上述涉案人員交保，檢方提起抗告。台灣高等法院周四（8日）撤銷原裁定，發回北院更裁。

台灣高等法院周四深夜發布新聞稿指出，依起訴書所指的受害民眾和涉案人員的證詞和證據，認為上述4人涉嫌接洽、議定價格、分派任務、招募、獲利計算、保管基金零用金、應徵者的接送、支出計算、聯繫接應、協助監視等行為，均犯罪嫌疑重大。法院認為，他們均屬集團階層較高的核心人物，熟悉集團內部細節、分工、金流去向，有較高機率與尚未到案的共犯、證人串供或毀滅證據。

台灣高等法院強調此案涉境外犯罪，且有共犯在逃，有多數共犯仍在柬埔寨；而涉案4人涉犯重罪，難認無逃亡海外之虞，因此撤銷原裁定。原來檢方上周五（2日）曾以詐欺未遂罪、意圖營利以詐術使人出國、妨害自由等罪嫌，起訴多名涉案人員。台北地方法院當晚裁定上述涉案人員以20萬至70萬元新台幣（約5.2萬至18萬港元）交保，均限制住居、出境和出海。