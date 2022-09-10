商人與妻遭殺害棄屍　台檢方跨境起訴3泰籍被告　

台灣新北市一對李姓泰裔夫婦於今年6月10日被發現遭殺害，並棄屍在桃園市高鐵青埔站停車場，案中女死者當時更懷有身孕。警方懷疑兇手是死者的泰國籍生意夥伴，案發逃回泰國後落網。桃園地檢署透過兩地司法互助依殺人罪向3名被告提起公訴，並請法院量處「極刑」。但因各被告仍在泰國，返台受審機會微乎其微。

案情指，兩名死者同樣姓李，是泰國人，女方已取得台灣籍，夫婦在新北市土城經營泰國外勞中介生意。二人6月初失蹤後，家屬於6月9日報案，警員翌日於桃園高鐵青埔站停車場找到二人的私家車，並在車尾箱發現已發臭的兩人屍體，且屍體頭部有鈍器傷。經調查，夫婦與生意合夥人王男有金錢糾紛，後者於6月7日佯稱約夫婦到辦公室對帳，卻找來2名泰籍移民工以鋼筋打死兩人再棄屍，之後3人先後逃回泰國。

案發後，台灣檢方透過法務部協助啟動司法互助程序，由泰方拘捕王男等人到案偵辦，台泰雙方共同偵辦調查取證，經綜合相關事證後，確認被告王姓男子等3人均涉犯共同殺人、遺棄屍體等罪並提起公訴。但泰方曾在媒體多次提到，不會讓王男等人回台灣。台檢方則表示，將請法務部透過司法互助管道協助。