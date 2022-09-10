跨境網絡賭博案涉近2000億人民幣　多人判囚

湖南祁陽市人民法院近日宣判一宗特大跨境網絡賭博案，自2014年以來的7年時間總投注額近2,000億元（人民幣，下同，約2,295億港元），獲利超過55億元（約63億港元），多名涉案人員因犯開設賭場等罪名被判囚1年6個月至5年。判決書顯示，該組織長期盤據緬北小勐拉，開設實體賭場和網上賭博網站，提供佣金招攬代理，吸引中國民眾參與賭博。

內媒周五（9日）報道稱，祁陽市人民法院的判決顯示該組織在緬甸開設賭博公司「皇家國際」，主要針對中國公民開放，通過龍虎鬥、炸金花、鬥牛、百家樂等賭博方式進行賭博，賭客可在賭場和網上平台「皇家娛樂在線」投注。賭客可通過數字貨幣、客服系統、銀行轉帳等方式投注，贏錢後可將餘額提現到指定的銀行卡內。

近5年來，重慶、江西、雲南、河北等多地公安機關持續打擊跨境賭博違法犯罪，涉及上述網絡賭博平台的案件超過數十宗，數十名賭博代理先後被判刑。周立新、劉建軍、徐鵬松等多人因註冊成為賭博網站的代理，招攬賭客進行網絡賭博，經檢方起訴後，法院今年6月作出上述判決。