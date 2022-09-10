內地昨增1233宗本土新冠　孫春蘭：盡快控制疫情

國家衞健委周六（10日）通報稱，內地前一日新增1,233宗本土病例，分別為239宗確診和994宗無症狀感染。國務院聯防聯控機制周五（9日）召開電視電話會議，國務院副總理孫春蘭表示，受境外疫情高位流行影響，內地多處發生聚集性疫情，要採取堅決果斷的措施，盡快控制住疫情。

北京市周五新增16宗本土確診病例，其中中國傳媒大學當日接到朝陽區疾控中心消息，指出校內學生出現一宗疑似確診病例。校方啟動應急預案，自周五下午5時起對校園實行應急封閉管理。另遼寧瀋陽市同日新增56宗本土病例，瀋陽市新聞辦召開新聞發布會，指該市本輪疫情均為變種病毒Omicron BA.2.76進化分支，患者病毒樣本基因測序發現屬同一傳播鏈，傳播關係清晰。

孫春蘭在會上表示，嚴格執行入境口岸、隔離點、定點醫院人員的閉環管理，嚴防交叉感染及疫情外溢，並完善快速響應和處置機制，提高監測、預警靈敏性，細化應急響應預案，以快制快撲滅疫情。孫春蘭強調，堅決整治「層層加碼」、「一刀切」等情況，最大限度減少疫情對群眾生產生活的影響。